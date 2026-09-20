Kashkari, membre de la Fed, estime que l'inflation reste trop élevée dans « tous les domaines » de l'économie américaine, dans une interview accordée à Fox News

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(Ajout des perspectives en matière de taux d'intérêt et des commentaires de Kashkari sur la vigueur de l'économie, paragraphes 4 et 11-12)

* Kashkari affirme que les pressions sur les prix s'étendent au-delà du secteur de l'énergie pour toucher les services et la consommation en général

* La plupart des responsables de la Fed prévoient une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année

* Kashkari estime que la forte croissance et l'amélioration de la productivité montrent que l'économie reste résiliente

par Doina Chiacu

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche que l’inflation était trop élevée dans tous les secteurs de l’économie américaine, et pas seulement en raison de la hausse des prix du pétrole.

« Ainsi, même si l’on exclut l’énergie, qui est très volatile, et l’alimentation — deux éléments très importants —, l’inflation reste trop élevée au regard de l’évolution de l’économie », a déclaré M. Kashkari à l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

M. Kashkari a soutenu la décision prise à l’unanimité la semaine dernière de relever les taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage, pour les porter à une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%. Il avait été l’un des trois responsables à exprimer une opinion divergente lors de la précédente réunion de la Fed, en faveur d’une hausse, alors que la majorité du Comité fédéral de l’open market (FOMC) avait alors choisi de laisser les taux inchangés.

Les prévisions publiées parallèlement à la décision de hausse des taux ont montré que tous les responsables de la Fed, sauf deux, anticipent au moins une nouvelle hausse d’un quart de point cette année. Les marchés à terme sur les taux reflètent une probabilité de deux sur trois que le taux directeur de la Fed termine l’année 2026 dans une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25%, avec une forte probabilité qu’il grimpe d’au moins un quart de point supplémentaire au-delà de ce niveau d’ici mi-2027.

LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT ENTRAÎNE UNE FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole brut ont grimpé en flèche après l’intensification des hostilités: les États-Unis et l’Iran ont attaqué et coulé plusieurs pétroliers dans le détroit d’Ormuz, tandis que l’Arabie saoudite a fermé son oléoduc est-ouest, d’une importance vitale, en raison d’attaques aériennes dans le cadre d’une guerre au Moyen-Orient qui ne cesse de s’étendre.

La mission de la Fed est de ramener l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la banque centrale, a-t-il déclaré, et elle ne peut rien faire au niveau des taux d’intérêt qui pourrait conduire à la réouverture du détroit d’Ormuz ou à une baisse des prix du pétrole.

« L’inflation que les Américains ressentent au quotidien va bien au-delà des seuls prix du pétrole. Elle touche tous les aspects de l’économie. Elle est très présente dans le secteur des services, par exemple. Nous disposons donc d’outils pour la ramener à un niveau plus bas », a déclaré M. Kashkari.

« Espérons que nous bénéficierons d’un soutien de la part d’autres branches du gouvernement ou d’autres secteurs de l’économie réelle. »

LE PRÉSIDENT DE LA FED FAIT ÉCHO AUX INQUIÉTUDES CONCERNANT L’INFLATION

Les inquiétudes de M. Kashkari concernant l’inflation font largement écho à celles exprimées par le président de la Fed, Kevin Warsh, à l’issue de la dernière réunion de fixation des taux mercredi. M. Warsh a estimé que l’inflation, telle que mesurée par l’indicateur utilisé par la Fed pour fixer son objectif de 2%, s’élevait probablement à environ 3,6% en août, bien que ce chiffre ne soit officiellement publié qu’à la fin du mois.

« Trop de catégories affichent encore des hausses supérieures à 3%, tant sur une base de six mois que de douze mois », a déclaré M. Warsh lors de sa conférence de presse à l’issue de la réunion.

M. Kashkari a également indiqué que la croissance économique avait été assez forte, malgré les droits de douane, la guerre commerciale et les conflits en Ukraine et en Iran. « L’économie américaine s’est montrée très résiliente. »

« Malgré cela, l’économie américaine a progressé à un bon rythme, et la productivité montre certains signes d’amélioration. J’espère donc que, à mesure que certains de ces conflits passeront au second plan, la croissance pourra véritablement prendre le dessus et, espérons-le, faire baisser l’inflation. Espérons que la désinflation puisse s’installer, ce qui facilitera grandement la tâche de la Fed. »