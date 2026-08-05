 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kashkari de la Fed : “Il est utile de communiquer la fonction de réaction de la Fed”
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Communiquer clairement quelle sera la “fonction de réaction” de la Réserve fédérale face à divers scénarios est utile pour le public et les marchés, et cette pratique devrait être poursuivie, a déclaré mercredi Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis.

Kashkari, s'exprimant lors d'une interview accordée à CNBC au cours de laquelle il a réitéré son appel en faveur d'une série de légères hausses des taux d'intérêt afin de contenir une inflation supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Fed, a déclaré qu'il était utile pour les acteurs du marché et les autres parties prenantes de comprendre comment la Fed était susceptible de réagir à un ensemble donné d'évolutions économiques.

“Je pense qu’il est utile de perpétuer la tradition consistant à expliquer notre fonction de réaction au public, et de laisser ce dernier en tirer ses propres conclusions”, a-t-il déclaré. Ses commentaires font suite aux mesures prises par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, visant à limiter la manière dont la Fed décrit ses actions futures.

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank