Kashkari de la Fed : “Il est utile de communiquer la fonction de réaction de la Fed”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Communiquer clairement quelle sera la “fonction de réaction” de la Réserve fédérale face à divers scénarios est utile pour le public et les marchés, et cette pratique devrait être poursuivie, a déclaré mercredi Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis.

Kashkari, s'exprimant lors d'une interview accordée à CNBC au cours de laquelle il a réitéré son appel en faveur d'une série de légères hausses des taux d'intérêt afin de contenir une inflation supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Fed, a déclaré qu'il était utile pour les acteurs du marché et les autres parties prenantes de comprendre comment la Fed était susceptible de réagir à un ensemble donné d'évolutions économiques.

“Je pense qu’il est utile de perpétuer la tradition consistant à expliquer notre fonction de réaction au public, et de laisser ce dernier en tirer ses propres conclusions”, a-t-il déclaré. Ses commentaires font suite aux mesures prises par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, visant à limiter la manière dont la Fed décrit ses actions futures.