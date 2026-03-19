Kalshi évalué à 22 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, selon le WSJ

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(Ajout du contexte à partir du paragraphe 5)

La plateforme de marchés prédictifs Kalshi a obtenu une évaluation de 22 milliards de dollars lors d'un cycle de financement en cours, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources familières avec le sujet.

La société a été évaluée à 11 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en décembre, au cours duquel elle a levé 1 milliard de dollars. Le dernier tour de table a été mené par la société d'investissement Coatue Management et Kalshi a levé environ 1 milliard de dollars de nouveaux fonds, selon le rapport du WSJ.

Les plateformes de Kalshi permettent aux utilisateurs du monde entier de négocier des contrats binaires sur des résultats politiques, sportifs, économiques et de divertissement.

La société s'est refusée à tout commentaire, tandis que Coatue n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Cette évolution intervient alors que les législateurs intensifient l'examen de plateformes telles que Kalshi et son principal concurrent Polymarket, en raison de préoccupations liées à d'éventuels délits d'initiés, à une faible protection des investisseurs et à des paris sur des résultats néfastes ou violents.

En février, un juge du Massachusetts a rejeté la demande de Kalshi de continuer à proposer des contrats sur des événements sportifs dans l'État pendant qu'il fait appel d'une injonction qui lui interdira d'opérer sans licence de jeu dans 30 jours.

Les autorités de régulation du Nevada ont également intenté une action en justice pour empêcher Kalshi de proposer des contrats qui permettraient aux résidents de parier sur des sports tels que le football et le basket-ball.

Kalshi et Polymarket sont tous deux réglementés par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et se sont heurtés aux autorités des États en matière de jeux, notamment au Massachusetts, où les régulateurs affirment que leurs contrats événementiels violent les lois sur les jeux d'argent.

Polymarket viserait une valorisation de 20 milliards de dollars.