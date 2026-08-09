Jusqu'à 50.000 soldats nord-coréens déployés en Russie, selon le président ukrainien Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky estime à 50.000 au maximum le nombre de soldats nord-coréens déployés pour combattre aux côtés de la Russie, alliée de Pyongyang. "Il a été décidé de déployer entre 30.000 et 50.000 Nord-Coréens sur le territoire russe", a-t-il écrit samedi sur le réseau X sans préciser comment il avait obtenu ce chiffre, supérieur à son estimation de 30.000 faite en juillet.

Kyiv a selon lui découvert des missiles nord-coréens sur le territoire ukrainien.

« Il est absolument clair que la Corée du Nord continuera à développer son expérience en matière de guerre moderne, à obtenir des licences de la Russie et à recevoir d'elle toutes sortes d'outils militaires », a-t-il souligné. Volodimir Zelensky a exhorté Séoul à renforcer sa coopération avec Kyiv, souhaitant «vivement recevoir le soutien de la Corée du Sud dans un domaine où nous sommes en pénurie », en l'occurence des systèmes de défense aérienne.

« Nous sommes prêts à travailler sur l'accord relatif aux drones et sur d'autres domaines également », a-t-il ajouté, précisant que des diplomates ukrainiens « sont en contact » avec Séoul pour faire avancer les négociations.

PARTENARIAT STRATEGIQUE

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un traité de partenariat stratégique global lors de la visite de Poutine à Pyongyang en juin 2024. Ce pacte prévoit une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression extérieure contre l'un ou l'autre des deux pays.

La Corée du Nord présente son déploiement comme une assistance à un partenaire ayant conclu un traité.

Pyongyang a envoyé environ 14.000 soldats dans la région russe de Koursk en 2024, aidant Moscou à repousser une importante incursion des forces ukrainiennes dans la région.

Un responsable des services de renseignement militaire ukrainiens a récemment déclaré à Reuters qu'une unité de missiles nord-coréenne avait commencé son déploiement dans l'ouest de la Russie et pourrait être équipée de 120 missiles balistiques et de six lanceurs pour frapper l'Ukraine.

L'Ukraine manque cruellement de systèmes de défense aérienne de pointe et la Russie tente d'exploiter cette faiblesse en utilisant davantage de missiles balistiques, particulièrement difficiles à abattre.

Selon des évaluations ukrainiennes et indépendantes, la Corée du Nord a fourni à la Russie des millions d'obus d'artillerie et de mortier, des missiles balistiques, de l'artillerie à longue portée et des systèmes de lance-roquettes multiples.

L'ambassade de Corée du Nord en Russie n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la part de Reuters.

Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters formulée en dehors des heures de bureau.

(Reportage de Heejin Kim à Séoul ; Version française Elizabeth Pineau)