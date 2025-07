Jusqu'à 190 euros envolés : Livret A, le placement qui rapporte de moins en moins

Quel va être l'impact de la baisse de rémunération du Livret A sur votre épargne ? ( Crédits photo: © Léna Constantin - stock.adobe.com)

1,70 % net : tel va être le taux d'intérêt applicable au Livret A à compter du 1er août prochain. Une rémunération en forte baisse, pour la seconde fois de l'année, qui va causer du tort aux épargnants.

Après une première baisse de 3 % à 2,4 % au 1er février, la rémunération du Livret A va encore fléchir le 1er août. En effet, la Banque de France et le ministère de l'Economie ont officialisé le nouveau taux d'intérêt applicable cet été à cet incontournable livret d'épargne réglementé : 1,70 %. Résultat : les Français qui ont choisi de placer tout ou partie de leurs économies sur ce contrat vont percevoir nettement moins d'intérêts cette année en comparaison avec 2023 et 2024.

Une véritable chute du taux du Livret A à compter du 1er août

Tous les 6 mois, le taux d'intérêt du Livret A, le principal livret réglementé, est réévalué en tenant notamment compte de l'inflation. Or, cette année, la hausse des prix à la consommation a ralenti. Dès lors, rien d'étonnant à ce que le taux du Livret A ait déjà été revu à la baisse le 1er février dernier. Il était alors passé de 3 % à 2,4 %. Et le 1er août, cette diminution du taux du Livret A va se poursuivre, comme l'ont confirmé le ministère de l'Economie et la Banque de France.

À compter du 1er août prochain, la rémunération du Livret A va suivre celle issue de sa formule de calcul, sans dérogation, et passer à 1,70 %. Il s'agira ainsi de la plus forte baisse enregistrée pour le taux d'intérêt de ce livret d'épargne depuis 15 ans. Le 1er mai 2009, le taux d'intérêt du Livret A était en effet passé de 2,50 % à 1,75 %. Le taux du LDDS, calqué sur celui du Livret A, va également baisser pour atteindre les 1,70 % au début du mois d'août et pour les 6 prochains mois.

Jusqu'à 190 euros d'intérêts en moins entre 2024 et 2025 pour le Livret A

En 2024, le taux d'intérêt du Livret A était resté stable tout au long de l'année, celui-ci ayant été bloqué à 3 % entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2025. En revanche, avec deux baisses consécutives cette année, le rendement de ce placement est en forte baisse. En 2025, le taux d'intérêt du Livret A va ainsi passer à 2,16 % en moyenne. Une diminution qui va inévitablement entraîner un manque à gagner pour les épargnants.

Un Livret A au plafond, dont le solde est de 22 950 euros, générera ainsi 495,72 euros d'intérêts cette année, contre 669,38 euros en 2023 et 688,50 euros en 2024, soit un manque à gagner de plus de 190 euros. Pour un LDDS au plafond, soit à 12 000 euros, ce seront environ 100 euros qui seront perdus en 2025 en comparaison avec 2024 (259,20 euros d'intérêts en 2025 contre 350,40 euros en 2023 et 360 euros en 2024).

Une situation paradoxalement favorable au portefeuille des Français

Les conséquences de la baisse du taux du Livret A doivent néanmoins être relativisées. En effet, ce repli est lié à la baisse de l'inflation en France. Les prix à la consommation ont en moyenne évolué de 0,88 % au cours du premier semestre 2025, avec une moyenne attendue sur l'année autour de 1 %. Un chiffre très loin du niveau d'inflation enregistré en 2023 et en 2024, l'inflation ayant alors été respectivement 4 fois et 2 fois plus élevée.

Le manque à gagner lié à la chute du taux du Livret A devrait ainsi être largement compensé par une évolution plus faible des prix à la consommation. Le rendement réel de ce livret d'épargne réglementé, c'est-à-dire son taux d'intérêt corrigé de l'inflation annuelle, devrait ainsi atteindre les 1,16 % en 2025, contre 1 % en 2024 et même -2 % en 2023, année où la hausse des prix avait été la plus forte.