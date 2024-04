"Jusqu'à 12 canons Caesar par mois" : la France veut encore accélérer la cadence

Cet objectif de production a été mentionné à l'occasion de la rencontre entre le ministre français des Armées Stéphane Séjourné et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le canon Caesar est produit par le constructeur français Nexter, détenu par le groupe franco-allemand KNDS ( AFP / ARIS MESSINIS )

Projeté sur les devants de la scène industrielle française en matière d'armement depuis l'invasion russe en Ukraine, le canon Caesar est devenu "le symbole" de la "coalition artillerie" formée par les nations alliées à Kiev, s'est félicité le ministre des Armées Sébastien Lecornu, mardi 2 avril. En compagne du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, Sébastien Lecornu a dévoilé un nouvel objectif de production pour le canon automoteur français produit par Nexter-KNDS, et déployé notamment sur le front ukrainien.

"Nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois"

En visite sur le site de Nexter à Versailles, le ministre a fait valoir une "augmentation significative des capacités de production" du canon, avant d'avancer un chiffre "jamais donné publiquement" jusque là mais "présenté à Antony Blinken" par le groupe Nexter-KNDS. "Nous allons rehausser la production jusqu'à 12 canons par mois dans les temps qui viendront", a affirmé Sébastien Lecornu.

Cette montée en puissance vise à "répondre présent", non seulement aux besoins de l'Ukraine mais à tous les partenaires européens membres de l'Otan pour eux mêmes contribuer à la dissuasion collective de l'ensemble de l'Otan".

Fin mars, le ministre français des Armées a annoncé qu'il n'exclut pas de recourir à des réquisitions ou d'imposer des priorités aux industriels pour accélérer la production de matériels militaires à destination de son armée et de l'Ukraine. "Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence et de délais de production, de faire des réquisitions le cas échéant ou de faire jouer le droit de priorisation", a affirmé Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse inédite en présence de tous les chefs d'état-major.

Paris enjoint à l'industrie de défense française de produire davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de son armée et assurer dans la durée son soutien à l'Ukraine.