Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est imminent
Ce qui était un secret de polichinelle n’en sera plus un vendredi matin à 11 heures. D’après Bild , Klopp devrait être à ce moment-là en conférence de presse aux côtés du président de la fédération allemande de football et y sera officiellement intronisé sélectionneur de la sélection.
Il prendra donc le relais de Julian Nagelsmann qui, à 38 ans, va se retrouver au chômage. Pour combien de temps ? L’horizon semble assez bouché pour l’ancien coach du Bayern.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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