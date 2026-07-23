Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est imminent

Ce qui était un secret de polichinelle n’en sera plus un vendredi matin à 11 heures. D’après Bild , Klopp devrait être à ce moment-là en conférence de presse aux côtés du président de la fédération allemande de football et y sera officiellement intronisé sélectionneur de la sélection.

Il prendra donc le relais de Julian Nagelsmann qui, à 38 ans, va se retrouver au chômage. Pour combien de temps ? L’horizon semble assez bouché pour l’ancien coach du Bayern.…

ABS pour SOFOOT.com