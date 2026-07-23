Auxerre rappelle un ancien de Ligue 1 pour remplacer Léon

Un Léon de perdu, Nardi de retrouvé. Le gardien français de 32 ans, ancien international avec l’équipe de France Espoirs, est officiellement un joueur de l’AJ Auxerre . Le club de l’Yonne a officialisé ce jeudi l’arrivée du natif de Vesoul dans ses rangs.

Paul Nardi vient notamment pallier le départ de Donovan Leon, parti du côté de l’Arabie saoudite. Il arrive libre à Auxerre, sans contrat depuis juin dernier et son départ de Queens Park Rangers.…

ABS pour SOFOOT.com