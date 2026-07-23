Arsenal s'offre un frisson venu de Belgique

Mikel Arteta s’est offert un nouveau renfort tout droit venu de la Belgique. Arsenal a officialisé l’arrivée de Christos Tzolis, qui quitte le Club Bruges pour signer un contrat longue durée avec les Gunners .

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais les médias belges évoquent environ 40 millions d’euros. L’ailier grec de 24 ans vient notamment compenser le départ de Leandro Trossard à Beşiktaş.…

MJ pour SOFOOT.com