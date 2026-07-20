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Jürgen Klopp confirme son arrivée prochaine à la tête de la sélection allemande
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 11:05

Jürgen Klopp confirme son arrivée prochaine à la tête de la sélection allemande

Jürgen Klopp confirme son arrivée prochaine à la tête de la sélection allemande

Tic, tac, tic, tac. Deux ans après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp a confirmé lui-même qu’il allait poser de nouveau ses fesses sur un banc de touche en compagnie de son sourire Colgate et de sa casquette bien vissée sur le crâne. La Fédération allemande et le coach de 59 balais ne sont plus « si loin d’être en mesure de faire l’annonce » qui devrait intervenir « dans les prochains jours » , d’après l’intéressé au micro de Magenta TV.

Et avec Red Bull ?

Depuis janvier 2025, Klopp occupait le poste de responsable mondial du football dans la galaxie Red Bull . Il était en charge de superviser la stratégie sportive des différents clubs appartenant à la marque qui donne des ailes. Ce dimanche, il a précisé qu’il avait « trouvé un accord avec un Red Bull, un arrangement généreux » , d’après lui, qui l’autoriserait à résilier son contrat , selon Bild , qui court jusqu’en 2029.…

EM pour SOFOOT.com

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