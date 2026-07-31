Juillet ou Août, c'est qui le plus fort ?

D'un côté : Juillet, mois de la Coupe du monde, des longues soirées et du Tour de France. De l'autre : Août, mois du retour de la Ligue 1, de la Ligue 2 et des plages blindées. Les enfants ont la chance d'avoir les deux, pas les darons. Qui remporte le match de l'été ? Réponses ici.

Tut, tut, c’est le premier août ! Le 01/08, le 14 Thermidor, la fête nationale de la Suisse. Ce samedi, c’est rouge chez Bison Fûté, chassé-croisé, tout ce que vous voulez. Ne prenez pas la bagnole, laissez les enfants une journée de plus au centre de loisirs ou chez les grands-parents, parce que les routes des vacances sont infréquentables. Lamine Yamal, Tadej Pogačar et les Juillettistes laissent leur place à Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand et les Aoûtiens. Les deux mois de 31 jours s’enchaînent, mais laissent derrière eux une question : préfère-t-on le septième ou le huitième mois de l’année ? Un vainqueur se détache largement.

Fréquentations : avantage Juillet

Évacuons vite la question météorologique. En réalité, Météo France et les experts constatent pas d’écarts significatifs de température entre Juillet et Août. Non, le match se joue sur un autre terrain. Au petit jeu du monde sur les plages, selon plusieurs analyses statistiques, les plages ont tendance à faire le plein en Août. Le septième mois de l’année est plus calme, ce qui laisse de la place aux familles pour sortir pelles, râteaux et seaux et attendre tranquillement que la mer pète leur château de sable. Les gens qui ont la chance de partir en vacances, seulement six français sur dix selon l’Observatoire des inégalités, privilégient en majorité Août. Inversement, ce mois voit des diplômés bronzés retourner au boulot et vanter les mérites des réveils aux aurores et des mocktails au yuzu.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com