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Juan Cabral : « Messi et Maradona sont deux Dieux de l’Olympe »
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 11:05

Juan Cabral : « Messi et Maradona sont deux Dieux de l’Olympe »

Juan Cabral : « Messi et Maradona sont deux Dieux de l’Olympe »

Quarante ans après, l’Argentine atteint de nouveau la finale de Coupe du monde avec un génie comme meneur de jeu et une victoire contre la rivale Angleterre en chemin. Juan Cabral et Santiago Franco ont eu le flair en réalisant le documentaire The Match ( El Partido , en VO) sur le chef d'œuvre de Diego Maradona, en 1986. Présenté au Festival de Cannes, le film dit beaucoup du rapport argentin au football.

Pourquoi avoir réalisé un film sur ce fameux Argentine-Angleterre 1986 ?

On arrivait au quarantième anniversaire, avec l’Argentine qui était, en plus, championne du monde en titre, donc on s’est dit que c’était le bon moment. D’ailleurs, il y avait déjà eu un Argentine-Angleterre en quarts de finale du Mondial 1966, donc on s’est dit qu’il y avait une filiation avec le chiffre 6. On a demandé à Chat GPT : « Quelles sont les chances que les deux pays se rencontrent de nouveau en 2026 ? » Au début, il a dit 3% et finalement, ça a été 100%. On a l’impression que tout s’est aligné.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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