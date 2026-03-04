 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Peugeot revient à Sochaux et devient le nouveau sponsor maillot
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 00:04

Peugeot revient à Sochaux et devient le nouveau sponsor maillot

Peugeot revient à Sochaux et devient le nouveau sponsor maillot

Il y a des nouvelles qui donnent le smile . Près de onze ans après avoir vendu Sochaux, Peugeot va revenir pour être le sponsor principal du club franc-comtois selon les informations de L’Équipe. La firme automobile devrait signer un nouveau contrat de sponsoring de cinq ans et devrait même figurer de nouveau sur les maillots sochaliens lors de la réception de Concarneau, le 13 mars prochain.

Un retour historique

C’est un véritable retour aux sources pour le constructeur automobile français qui avait fondé le FC Sochaux-Montbéliard en 1928 . Peugeot l’avait ensuite cédé au début de l’été 2015, après 87 ans d’union, au groupe chinois Ledus marquant par la même occasion le début d’une sombre page pour le club, qui a failli disparaître, notamment suite à une dette s’élevant à 22 M€ à l’été 2023. Peugeot va donc tenter d’aider le FCSM à remonter en Ligue 2 par le biais d’un partenariat et d’un sponsoring maillot, mais ne revient pas dans l’actionnariat du club franc-comtois.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump se contrefout de savoir si l’Iran participera à la Coupe du monde 2026
    Donald Trump se contrefout de savoir si l’Iran participera à la Coupe du monde 2026
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:53 

    Le Mondial sans la paix. En frappant l’Iran le week-end dernier, les États-Unis et Israël ont lancé un conflit inquiétant au Moyen-Orient. Au second plan pour l’instant, la perspective d’une Coupe du monde sur le continent américain dans un peu plus de trois mois ... Lire la suite

  • Wolverhampton fait tomber Liverpool
    Wolverhampton fait tomber Liverpool
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:43 

    Wolverhampton 2-1 Liverpool Buts : Gomes (78ᵉ) et André (90ᵉ+4) pour les Wolves // Salah (83ᵉ) pour les Reds Here we go again. … TM pour SOFOOT.com

  • Strasbourg qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France
    Strasbourg qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:09 

    Strasbourg 2-1 Reims Buts : Panichelli (83 e ), Enciso (87 e ) pour les Alsaciens // Zabi (90 e +4) pour les Rémois Plus d’informations à suivre.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Barça rate de peu sa remontada contre l'Atlético
    Le Barça rate de peu sa remontada contre l'Atlético
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:07 

    Alors qu'ils devaient remonter quatre buts pour amener l'Atlético en prolongations en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Barça, auteur d'une grande performance, n'a réussi qu'à gagner de trois buts (3-0). Éliminés, les hommes d'Hansi Flick sortent par la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank