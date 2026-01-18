José Mourinho ironique sur un retour au Real Madrid
Malgré Kylian Mbappé, le Real Madrid ne va pas bien. Et personne n’est capable de dire si Álvaro Arbeloa, nommé sur le banc du club espagnol pour remplacer Xabi Alonso, est considéré comme un intérimaire ou comme une solution de moyen (voire long) terme. À tel point que des rumeurs évoquent un retour de José Mourinho , actuel entraîneur du Benfica Lisbonne.
José Mourinho fechou o capítulo da telenovela “Real Madrid” ❌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #RioAveFC #SLBenfica pic.twitter.com/FXlT5TZRG4…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
