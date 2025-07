Jordan Henderson fait ses adieux à l'Ajax

Un ancien en quête d’un nouveau projet.

C’est officiel, Jordan Henderson quitte l’Ajax Amsterdam après un an et demi passé au club . L’ancien de Liverpool était retourné en Europe après un passage de six mois en Arabie saoudite (les Anglais et le soleil, ça fait rarement bon ménage). Aux Pays-Bas, le natif de Sunderland a encore une fois hérité du brassard de capitaine et finira par planter un petit but face au FC Twente le 18 mai dernier. Son premier et dernier en 57 apparitions sous la tunique amstellodamoise.…

ARM pour SOFOOT.com