Jonathan Ikoné reste en Serie A et file en prêt à Côme

Elle commence à avoir une belle gueule, cette équipe de Côme.

Jonathan Ikoné rejoint officiellement le Como 1907 , dans le cadre d’un prêt jusqu’en fin de saison avec option d’achat obligatoire . Relégué sur le banc à la Fiorentina, l’attaquant français a fait le choix de ne pas changer de championnat et de se relancer chez le promu lombard. Un renfort offensif, dont se réjouit le coach Cesc Fabregas : « Le style de jeu dynamique de Jonathan, sa polyvalence et son expérience du football de haut niveau nous seront d’une aide précieuse. Sa capacité à briser les défenses et à créer des occasions s’inscrit parfaitement dans notre philosophie offensive. » …

