Joan Laporta répond à Xavi en le dézinguant

Messi ? Mais non. Alors que Xavi accuse Joan Laporta d’avoir empêché Lionel Messi de rentrer au bercail , l’actuel président barcelonais a tenu à lui répondre en pleine campagne pour se faire réélire . On peut dire que le gaillard n’y est pas allé de main morte au sujet de l’ancien joueur et coach blaugrana en comparant ses résultats à ceux de Hansi Flick, selon les dires du Mundo Deportivo .

« Quand je vois ces déclarations de Xavi, je pense à Hansi Flick, commente le dirigeant catalan. Quand on est président, on doit prendre des décisions très difficiles. Et j’ai dû prendre une décision très difficile. Avec Xavi, nous continuions à perdre, et avec Flick, nous commencions à gagner. Avec les mêmes joueurs, Xavi perdait et Flick gagnait. » …

SW pour SOFOOT.com