JO Paris 2024 : les hôteliers parisiens pas vraiment à la fête

Un taux d'occupation en deçà des espérances. Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 promettaient d'être une aubaine pour le secteur hôtelier avec 15 millions de personnes attendues dans la capitale, le tourisme tourne finalement au ralenti. De nombreux hôtels parisiens constatent que le taux de remplissage est inférieur à celui des années précédentes, la clientèle habituelle ayant fui la compétition.

L'événement dissuade une partie des touristes étrangers de visiter la capitale, comme l'a alerté Air France-KLM la semaine dernière, évoquant un « comportement significatif d'évitement » de Paris. Ainsi, dans le secteur hôtelier, le taux d'occupation dans les établissements tourne autour de 50 % avant la compétition et devrait dépasser la barre des 70 % durant l'événement. C'est 10 % de moins que l'année dernière à la même période, selon les données, rapportées par RMC Sport.

« Les hôteliers peinent à remplir leurs établissements et l'augmentation des prix est bien loin des chiffres exorbitants avancés. Les tarifs ont à peine été multipliés par deux. Il est plus coûteux de louer un Airbnb que de venir à l'hôtel, où, par ailleurs, le service sera meilleur », abonde Frank Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France (Umih), auprès de Capital .

Selon le dernier baromètre de l'office de