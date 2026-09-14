JO 2030: Vincent Roberti nommé président par intérim du comité d'organisation des Alpes françaises

Session extraordinaire du CIO

‌Le comité d'organisation des Jeux olympiques ​et paralympiques 2030 dans les Alpes françaises (Cojop) a annoncé lundi avoir nommé ​Vincent Roberti, son actuel directeur général, au ​poste de président par ⁠intérim à la suite du ‌départ d'Edgar Grospiron.

"En Assemblée générale extraordinaire, les parties prenantes du ​projet ‌ont adopté une modification statutaire ⁠autorisant temporairement le directeur général à exercer simultanément les fonctions de président ⁠par intérim", ‌précise le Cojop dans un ⁠communiqué.

"Cette solution vise à garantir ‌la stabilité de la ⁠gouvernance et la continuité des ⁠activités du ‌Comité d'organisation dans l'attente de la ​désignation d'une nouvelle ‌présidente ou d'un nouveau président", ajoute-t-il.

En mai dernier, ​Vincent Roberti, actuel préfet du Tarn-et-Garonne, avait remplacé Cyril ⁠Linette au poste de directeur général, son prédécesseur ayant alors fait les frais de "désaccords insurmontables" avec Edgar Grospiron.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)