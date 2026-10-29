JO 2030-Roux de Bézieux nommé président du comité d'organisation des Alpes 2030

(Actualisé avec déclarations)

L'ancien président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a été nommé jeudi président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) d'hiver 2030, a annoncé le Cojop.

L'homme d'affaires de 64 ans, qui avait notamment créé la chaîne de magasins The Phone House dans les années 1990, succède à Edgar Grospiron, écarté de la présidence des Alpes 2030 le mois dernier avant que le directeur général Vincent Roberti n'assure également les fonctions de président par intérim.

Réunies en assemblée générale extraordinaire, les parties prenantes de l'organisation des Jeux (État, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, le CNOSF et le CPSF) l'ont nommé "à l'unanimité", précise le communiqué du Cojop.

"Cette nomination témoigne de la volonté des parties prenantes d'Alpes 2030 de porter leur choix sur un dirigeant d'expérience, capable d'accompagner au plus haut niveau un projet aussi complexe et ambitieux que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver", est-il écrit.

"Il dispose d’une très forte expérience du pilotage et de la gouvernance d'organisations d'envergure", ajoute le communiqué, mettant en avant ses fonctions de membre du conseil d'administration des Jeux de Paris 2024 et de la Coupe du monde de rugby 2023.

Président du Medef de 2018 à 2023 et président du comité des rémunérations du Cojop depuis avril dernier, Geoffroy Roux de Bézieux prendra ses fonctions lundi.

"LE JOB D'UNE VIE"

"Je remercie les membres du bureau exécutif de la confiance qu'ils me font. Présider Alpes 2030 est un honneur, car c’est avant tout un engagement à faire rayonner, en équipe, le sport et la France", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

"C'est le job d'une vie. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais les JO en France, c'est exceptionnel", a-t-il dit un peu plus tard lors d'un micro tendu.

Marina Ferrari, la ministre des Sports, a estimé qu'il "était la personne qu'il nous fallait".

Son défi sera de mettre fin aux crises de gouvernance qui ont émaillé le Cojop depuis sa création en février 2025 avec, dernier épisode en date, le départ d'Edgar Grospiron en septembre.

Ce dernier avait été poussé vers la sortie par les parties prenantes, estimant que "la confiance était rompue", selon une source proche du dossier.

En début d'année, Cyril Linette avait déjà quitté son poste de directeur général, en raison de "désaccords insurmontables" entre les deux hommes.

Vincent Roberti, qui lui avait succédé en mai, assurait également les fonctions de président par intérim depuis le mois dernier.

"Ce choix unanime va permettre de mettre une nouvelle impulsion, une forme de nouvel élan qui est très bon pour ce projet", a pour sa part déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)