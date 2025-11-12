JO 2028: La finale du 100 m féminin d'athlétisme en point d'orgue de la première journée des Jeux de Los Angeles

Le drapeau olympique officiel revient à Los Angeles pour la première fois depuis 40 ans

par Rory Carroll

La finale du 100 m féminin sera le moment fort de la première journée des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, ont annoncé mercredi les organisateurs, dans le cadre d'un calendrier remanié qui déplace l'athlétisme en première semaine et donne aux nageurs la chance rare d'assister à la cérémonie d'ouverture, le vendredi 14 juillet.

Les responsables de LA28 ont déclaré que ce changement était dû à la logistique du stade SoFi, qui accueillera une partie de la cérémonie d'ouverture et les épreuves de natation.

Les épreuves d'athlétisme se dérouleront au LA Memorial Coliseum et auront lieu en première partie de JO afin de laisser le temps de transformer le SoFi Stadium pour les épreuves de natation programmées en deuxième semaine.

"Nous voulons commencer en beauté", a déclaré Shana Ferguson, responsable des sports et de la livraison des Jeux pour LA28, qui a qualifié le 100 mètres féminin, prévu donc le 15 juillet, de "l'une des courses les plus regardées des Jeux".

Janet Evans, quadruple championne olympique de natation, a ajouté que la programmation de la natation en deuxième semaine permettrait à davantage de nageurs de participer à la cérémonie d'ouverture, que beaucoup ont tendance à manquer habituellement car les compétitions commencent dès le lendemain matin.

"Il y a un aspect de l'expérience olympique que nous voulons que les athlètes vivent lors de nos Jeux", a déclaré Janet Evans, directrice des relations avec les athlètes de LA28.

Shana Ferguson a déclaré que le calendrier avait été élaboré pendant plusieurs mois avec le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales, en tenant compte du bien-être des athlètes, des créneaux horaires de télévision et des conditions locales telles que la chaleur, les marées et l'angle du soleil pour les épreuves en plein air.

"Les conditions météorologiques ont été prises en compte non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les fans", a-t-elle déclaré, ajoutant que le bien-être des chevaux participant aux épreuves d'équitation avait également été pris en considération.

Le triathlon féminin décernera les premières médailles des Jeux de LA28. Le premier jour proposera également le plus grand nombre de finales féminines jamais organisées sur une seule journée, ont déclaré les organisateurs.

Le "Super Saturday" du 15e jour, le samedi 29 juillet, devrait, lui, comprendre 26 épreuves qui distribueront des médailles dans 23 sports.

Selon Shana Ferguson, LA28 prévoit de vendre environ 14 millions de billets pour 51 sports et sur 49 sites alors que la vente au public doit commencer en avril 2026 après une inscription en janvier.

Les prix sont fixes et ne feront pas l'objet d'une tarification dynamique, a-t-elle déclaré, ajoutant que les organisateurs présenteront des mesures concernant la revente à l'approche de l'ouverture de la billetterie.

Les responsables de LA28 ont ajouté qu'ils coordonnaient avec les autorités locales, étatiques et fédérales les questions relatives aux visas et au déroulement des épreuves, et qu'ils disposaient d'une équipe dédiée à l'aide aux visas pour faciliter les déplacements avant et pendant les Jeux.

(Reportage de Rory Carroll, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)