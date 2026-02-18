JO 2026/Ski alpinisme-La France particulièrement attendue dans cette nouvelle discipline olympique

Pas tellement accueillante pour l'équipe de France masculine de ski alpin, avec aucune médaille au compteur, la piste du Stelvio, à Bormio (Italie), pourrait sourire davantage aux Français du ski alpinisme, nouvelle discipline olympique qui fait son entrée jeudi aux Jeux de Milan-Cortina.

Intégré à ces 25es Jeux d'hiver en tant que sport additionnel, le ski alpinisme combine une montée en ski de randonnée et à pied ainsi qu'une descente à skis. Trois courses seront au programme des Jeux : le sprint féminin et masculin jeudi puis le relais mixte samedi.

Le France est l'une des nations phares de cette discipline et truste les podiums internationaux ces dernières années grâce à ses têtes d'affiche Emily Harrop et Thibault Anselmet.

La première a remporté le classement général de la Coupe du monde lors des quatre dernières saisons tandis que le second est triple tenant du titre et caracole encore en tête depuis le début de l'hiver. Ensemble, ils sont surtout double champions du monde en titre du relais mixte.

"Je crois qu'il y a cette notion culturelle. C'est une activité ancestrale, pratiquée autour du ski de randonnée qui est relativement installé sur nos territoires", a déclaré mardi en conférence de presse Laurent Lagarrigue, le directeur technique national de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, pour expliquer la domination tricolore en ski alpinisme.

Une explication partagée par Emily Harrop, qui loue également le staff mis en place pour accompagner les athlètes dans la performance.

"Historiquement, c'est quand même une nation de ski alpinisme, donc on a toujours eu des grands athlètes chez nous", a dit mardi la Savoyarde de 28 ans, née de parents anglais. "Ensuite, ces dernières années, on a aussi un staff qui s'est considérablement étoffé avec des compétences de haut niveau dans leur domaine."

L'encadrement de l'équipe de France de ski alpinisme compte une douzaine de personnes aux JO pour quatre athlètes, dont un médecin, deux kinésithérapeutes, un préparateur mental et un technicien.

"Aucun détail n'est mis de côté. C'est vraiment très professionnel", apprécie Thibault Anselmet, interrogé à ce sujet en conférence de presse, mardi. "Je pense qu'on n'a rien à envier par rapport à tous les autres sports aujourd'hui."

LE SKI ALPINISME PAS ENCORE ASSURÉ DE SA PRÉSENCE AUX JO 2030

Cependant, les athlètes tricolores devront gérer la pression d'un événement inédit pour leur discipline. D'autant qu'en disputant leurs épreuves en fin de quinzaine olympique, l'impatience et la pression ont eu le temps d'infuser.

"C'était sympa de voir toute l'équipe de France sur ces Jeux olympiques. Jusqu'à maintenant, on s'en sort très bien et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée", a poursuivi le Savoyard, lui aussi âgé de 28 ans. "Ce n'est pas une position facile d'être dans l'attente comme ça, en sachant que ton épreuve va arriver à la fin des Jeux olympiques. À la maison, il y avait des petits moments où je commençais à sentir un peu la pression."

Emily Harrop n'a pas caché, non plus, qu'elle était attendue parmi les favorites.

"Le niveau de pression, c'est sûr qu'il est là comme tout le monde aux Jeux olympiques, et surtout quand t'es favorite", a assuré mardi la vice-championne du monde en titre du sprint. "Là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On vit déjà des choses incroyables et ça enlève, je pense, une partie de la pression de voir les Jeux comme ça."

Margot Ravinel, en tête du général de la Coupe du monde cette saison, sera aussi l'une des favorites aux côtés de sa coéquipière Emily Harrop. Le ski alpinisme devra attendre juin prochain pour savoir s'il sera de nouveau de la fête pour la prochaine édition dans les Alpes françaises, en 2030. Une pluie de médailles françaises à Milan-Cortina pourrait aider.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)