JO 2026/Ski alpin-Les Suisses Von Allmen et Nef champions olympiques du combiné, les Bleus à 13 centièmes du podium

(Actualisé avec déclarations Von Allmen et Odermatt)

Les Suisses Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont été sacrés lundi champions olympiques du combiné par équipes masculin de ski alpin devant leurs compatriotes Marco Odermatt et Loïc Meillard et les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Manuel Feller, les deux duos, à égalité, étant tous les deux médaillés d'argent.

Déjà médaillé d'or de la descente samedi, Franjo von Allmen avait réalisé le quatrième temps de la première manche, à 42 centièmes du temps de référence de l'Italien Giovanni Franzoni (1'51''80), en argent samedi. Mais son coéquipier Tanguy Nef a été le plus rapide sur la manche de slalom (51''82), permettant au duo suisse de s'imposer avec 99 centièmes d'avance au total sur ses poursuivants.

Dans cette nouvelle épreuve olympique qui se compose d'une manche de descente suivie d'une manche de slalom, les Français Nils Allègre et Clément Noël ont pris la cinquième place (+ 1''12), à seulement 13 centièmes du podium dont ils étaient des prétendants.

Nils Allègre avait réussi le sixième temps de la descente (+ 0''91) tandis que Clément Noël, champion olympique en titre du slalom, a réalisé le dixième temps de la seconde manche (+ 0''63).

"J'ai l'impression qu'on peut faire mieux", a estimé Clément Noël sur France TV. "Nils (Allègre) fait un super boulot ce matin, je ne fais pas une mauvaise manche, ce n'est pas horrible ce que je fais, mais on est aux Jeux, il faut jouer un peu plus que ça."

"Ce qui est frustrant, c'est les 13 centièmes. "Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière d'être tout proche d'une médaille donc je sais ce que c'est, mais c'est dur parce qu'on est deux. Il nous manque rien."

Les deux autres duos tricolores, Maxence Muzaton et Paco Rassat ainsi que Nils Alphand et Steven Amiez, ont respectivement terminé 15es (+ 2''35) et 16es (+ 2''62).

Déjà champion du monde en titre de la discipline, mais cette fois-ci avec Loïc Meillard, Franjo von Allmen s'impose comme l'homme en forme de ces débuts de Jeux olympiques, deux jours après son sacre sur l'épreuve reine de la descente dont il est également champion du monde.

"C'est complètement fou. Samedi, c'était un peu plus grâce à mon travail. Aujourd'hui, Tanguy (Nef) a clairement fait le plus gros du travail", a salué le Bernois de 24 ans. "Il a été parfait, quasiment une seconde plus rapide que les autres gars, c'était fou, ça m'a laissé sans mots."

Vice-champion du monde 2025 de ce combiné par équipes, Tanguy Nef a décroché à 29 ans sa première médaille olympique tout comme Loïc Meillard, partenaire de Marco Odermatt.

Ce dernier, quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, s'est consolé avec l'argent deux jours après sa déception de la descente lors de laquelle il avait échoué au pied du podium.

"Au début, on était un peu stressés que ce soit encore une quatrième place. À la fin, Loïc (Meilard) a fait une incroyable seconde manche pour nous assurer la médaille", a-t-il savouré.

(Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)