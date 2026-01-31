JO 2026/Sécurité-Manifestations à Milan contre la venue des agents américains de l'ICE

par Giselda Vagnoni

Des centaines d'Italiens ont manifesté samedi à Milan contre la venue d'agents de la police de l'immigration des Etats-Unis (ICE) aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec la délégation américaine.

Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient des familles, ont utilisé des sifflets et chanté des chansons de Bruce Springsteen, reprenant certaines des tactiques utilisées par les manifestants anti-ICE aux États-Unis.

Milan et la station alpine de Cortina d'Ampezzo co-organiseront les Jeux du 6 au 22 février.

Le département d'État américain a déclaré en début de semaine que plusieurs agences fédérales, dont l'ICE, contribueraient à la protection de la délégation américaine, comme elles l'ont fait lors des Jeux olympiques précédents.

Cependant, l'annonce de la venue d'agents de l'ICE après la mort par balle de deux citoyens américains par des agents fédéraux dans le Minnesota en janvier a provoqué un tollé en Italie, proche allié des États-Unis.

Umberto Daddario, un chimiste industriel de 54 ans, participait à la manifestation avec sa fille Giorgia, une étudiante de 16 ans. Ils portaient une pancarte sur laquelle était écrit "ICE = FASCISME".

Fabio, un architecte de 49 ans originaire de Milan, a participé à la manifestation avec sa femme et ses filles âgées de 10 et 6 ans : "nous sommes ici à la demande de nos filles qui voulaient manifester pour protester contre ce qui se passe aux États-Unis".

L'Italie a présenté jeudi un plan de sécurité détaillé pour les Jeux olympiques d'hiver, soulignant qu'elle conserverait le commandement de toutes les opérations.

La délégation américaine sera conduite par le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio.

(Rédigé par Keith Weir, version française Kate Entringer)