JO 2026: Les Jeux ont coûté plus cher que prévu, dit le directeur général de Milan-Cortina

par Karolos Grohmann

Andrea Varnier, le directeur général de Milan-Cortina 2026, a déclaré mardi que les Jeux avaient coûté plus cher que prévu ‍mais que les organisateurs avaient réussi à livrer la plupart de ce qui était programmé malgré des délais presque impossibles à tenir.

Les organisateurs italiens se pressent encore de terminer quelques sites de compétition ‌avant la cérémonie d'ouverture de vendredi, après avoir fait face à une pression intense et à un budget en hausse.

Le budget, initialement estimé à environ 1,3 milliard de dollars, a grimpé ​à plus de 1,7 milliard de dollars, sans compter les autres coûts d'infrastructure associés, dont ⁠3,5 milliards de dollars provenant de fonds publics.

"Ce parcours s'est avéré encore plus ardu que prévu, avec des défis et des difficultés, certains attendus, d'autres inattendus ⁠et probablement inutiles", a déclaré Andrea ‍Varnier lors de la 145e session du Comité international olympique (CIO).

"La situation financière ⁠de notre comité d'organisation a été extrêmement difficile au fil des ans", a-t-il ajouté. "Nous devons toutefois reconnaître que les Jeux ont coûté plus cher que prévu initialement dans le budget de candidature."

"Vous ne trouverez ​pas dans ces Jeux tout ce que vous auriez pu espérer ou tout ce que nous voulions initialement", a-t-il précisé.

La candidature initiale de Milan-Cortina comprenait plusieurs sites existants ou temporaires, mais à mi-parcours ⁠des préparatifs, les organisateurs ont décidé de construire un nouveau centre de glisse de ​plusieurs millions de dollars à Cortina. Les délais de construction étaient très serrés.

La ​construction du nouveau centre ​de glisse a été vivement contestée par le CIO, qui souhaitait que les hôtes utilisent un site ​existant, éventuellement dans un pays proche comme l'Autriche, ⁠la Suisse, la France ou l'Allemagne.

Les organisateurs s'emploient également à terminer la patinoire de Santa Giulia, qui n'a été testée en conditions réelles qu'en janvier dernier.

"Il y a des moments où un comité d'organisation doit fonctionner dans des conditions d'urgence, et les Jeux de Milan-Cortina en faisaient assurément partie", a déclaré Andrea ‌Varnier. "Avec des délais extrêmement serrés, nous avons travaillé sous une pression constante venant de toutes parts."

"L'un des défis les plus exigeants : le centre de glisse et la patinoire. Les deux ont été livrés au comité d'organisation à la dernière minute", a-t-il reconnu.

"Néanmoins, ces deux sites seront exceptionnels pour les Jeux et nous espérons qu'ils resteront un héritage tangible pour les communautés."

(Reportage de Karolos Grohmann, version française Vincent ‌Daheron, édité par Sophie Louet)