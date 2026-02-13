JO 2026-Le TAS rejette l'appel de l'Ukrainien Heraskevytch pour être réintégré

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté vendredi l'appel de l'Ukrainien Vladislav Heraskevytch qui demandait sa réintégration après avoir été disqualifié de l'épreuve de skeleton des Jeux olympiques de Milan-Cortina en raison de son "casque du souvenir".

L'athlète de 27 ans a été disqualifié jeudi lorsque le jury de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) a jugé que les photos figurant sur le casque, représentant des athlètes tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, enfreignaient les règles de neutralité politique des Jeux.

(Rédigé par Vincent Daheron)