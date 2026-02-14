JO 2026-Le biathlon français régale encore, Laffont frustrée

Comme attendu, l'équipe de France de biathlon est le principal pourvoyeur de médailles de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina à l'image d'Océane Michelon et Lou Jeanmonnot, respectivement en argent et en bronze du sprint samedi.

Perrine Laffont a en revanche échoué cruellement au pied du podium du ski de bosses en parallèle.

La France totalise désormais 12 médailles, dont sept en biathlon.

Pour sa première course aux Jeux olympiques, Océane Michelon a été parfaite au tir et presque tout autant à ski (troisième temps). La Savoyarde de 23 ans n'a été devancée que de 3''8 par la Norvégienne Maren Kirkeeide, qui monte à 22 ans sur son premier podium olympique.

Déjà médaillée d'or sur le relais mixte et d'argent sur l'individuel, Lou Jeanmonnot a décroché le métal qui lui manquait avec le bronze. Très rapide sur les planches (deuxième temps), sa balle manquée sur le deuxième tir lui coûte certainement le titre.

Trois jours après sa médaille de bronze en ski de bosses, Perrine Laffont n'est pas passée loin de rééditer sa performance sur l'épreuve en parallèle, nouvelle discipline olympique.

Disqualifiée en demi-finales pour une sortie de piste alors que son adversaire Jaelin Kauf a chuté quelques secondes plus tard, la championne olympique 2018 a ensuite été battue d'un seul point lors de la finale pour le bronze face à l'Américaine Elizabeth Lemley (18-17).

En ski alpin, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a offert à l'Amérique du Sud sa première médaille dans l'histoire des Jeux olympiques d'hiver grâce à son titre en slalom géant. Le skieur de 25 ans, qui représentait auparavant la Norvège, a écrasé la première manche avant de conserver assez d'avance à l'issue de la seconde.

Il s'est imposé devant le tenant du titre Marco Odermatt. Le Suisse de 28 ans, quadruple vainqueur sortant du classement général de la Coupe du monde, repart de Bormio (Italie) avec une troisième médaille en quatre courses, mais aucune en or.

(Rédigé par Vincent Daheron , édité par Benjamin Mallet)