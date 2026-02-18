JO 2026-Le biathlon français enrichit sa collection de médailles, offre à la France un nouveau record

par Vincent Daheron

Au lendemain de son record de médailles, la délégation française a battu mercredi son record de médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver grâce à un sixième titre à Milan-Cortina, obtenu par le relais féminin de biathlon.

Le record précédent avait été établi lors des deux dernières éditions à Pyeongchang (Corée du Sud) et Pékin.

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon, dans cet ordre, ont imité leurs collègues masculins, sacrés mardi, jusqu'au scénario de la course. La première relayeuse a manqué sa partition mais ses coéquipières ont ensuite rapidement rattrapé leur retard avant d'écraser la concurrence.

Le biathlon français a ainsi remporté les trois relais (mixte, masculin et féminin) et est monté sur le podium de huit des neuf courses disputées.

Julia Simon est également entrée dans l'Histoire du sport tricolore en devenant la première Française à décrocher trois titres olympiques lors de la même édition des Jeux, été et hiver confondus, après ses victoires sur le relais mixte et l'individuel tandis que Lou Jeanmonnot est la première à empocher quatre médailles sur une édition.

Les "mass start" masculine vendredi et féminine samedi seront deux occasions supplémentaires d'agrandir la collection de récompenses du biathlon français, qui a déjà rapporté 10 des 17 médailles tricolores des JO.

Déjà triple médaillé d'argent dans ces Jeux de Milan-Cortina, le fondeur Mathis Desloges espérait accrocher un quatrième métal à son cou avec Jules Chappaz dans le sprint par équipes. Mais le duo a joué de malchance dans cette épreuve de six tours de parcours, effectués en alternance par chaque athlète, et terminé 12e.

Mathis Desloges a cassé un bâton à deux reprises lors du passage de relais. "On n'a pas eu de chance, c'est un peu dur là. Ce n'est pas du tout le scénario qu'on avait imaginé", a regretté Jules Chappaz sur France TV. "Quand on change à 15 équipes qui veulent jouer la médaille, il peut y avoir des accrochages et clairement, on les a subis."

SHIFFRIN RENOUE AVEC L'OR

La course a été gagnée, encore et toujours, par la Norvège. Vainqueur de son dixième titre olympique, son cinquième cette année, Johannes Klaebo est encore en lice pour remporter les six courses sur lesquelles il est engagé.

Il aura l'occasion de compléter son "grand chelem" samedi sur le 50 km classique.

Le snowboardeur Romain Allemand n'est pas passé très loin du podium en slopestyle. Longtemps troisième provisoire grâce à son bon premier run (76,95 points), le Marseillais de 19 ans n'a pas réussi à améliorer son score et a vu deux concurrents lui passer devant.

Il s'est finalement classé cinquième, après sa déception en big air où il n'avait pas atteint la finale.

Pour la dernière course de ski alpin de la quinzaine, Mikaela Shiffrin a renoué avec l'or olympique, huit ans après son dernier sacre. L'Américaine de 30 ans s'est largement imposée sur le slalom, discipline dont elle était l'immense favorite.

La skieuse la plus victorieuse en Coupe du monde (108) a signé son troisième titre olympique après le slalom en 2014 à Sotchi (Russie) et le slalom géant en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud).

Elle met surtout fin à son histoire récente contrastée avec les JO puisqu'elle était repartie les mains vides de Pékin 2022 malgré six courses au programme puis avait manqué le podium lors de ses deux premières épreuves des Jeux de Milan-Cortina.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)