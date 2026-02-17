JO 2026-La France bat son record de médailles grâce au biathlon, les hockeyeurs éliminés

Attendu comme le grand pourvoyeur de médailles de la délégation française à Milan-Cortina, le biathlon a récolté mardi une neuvième médaille, la 16e au total pour la France qui lui permet de battre son record aux Jeux d'hiver établi consécutivement en 2014 et 2018.

C'est le relais masculin qui a apporté mardi la médaille du record pour la délégation française en décrochant le titre. Cette cinquième médaille d'or sur ces Jeux olympiques de Milan-Cortina permet, elle, d'égaler le record de titres établi lors des deux dernières éditions.

Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot, dans cet ordre, ont devancé la Norvège et la Suède. Premier relayeur, Fabien Claude a difficilement lancé le relais avant une remontée fantastique d'Emilien Jacquelin.

Quentin Fillon Maillet a parfaitement tenu son rang puis Eric Perrot est allé, en leader de la Coupe du monde qu'il est, arracher le premier sacre olympique pour le relais masculin tricolore.

Cette médaille d'or permet à Quentin Fillon Maillet de décrocher une huitième médaille et de devenir ainsi l'athlète français le plus récompensé aux Jeux d'hiver devant un autre biathlète, Martin Fourcade (7). Il rejoint au sommet les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, été et hiver confondus.

De retour aux Jeux 24 ans après sa dernière participation, l'équipe de France masculine de hockey sur glace a été éliminée par l'Allemagne (5-1) en barrages. Les Bleus quittent le tournoi olympique avant les quarts de finale et avec quatre défaites en autant de rencontres.

Ils auront appris à se frotter au meilleur niveau mondial alors qu'ils sont déjà assurés de disputer à domicile les Mondiaux 2028 et les Jeux olympiques 2030.

Dans la soirée, les Tricolores Matias Roche et Timothé Sivignon participeront à la finale du ski big air tandis que Lorine Schild lance sa compétition de patinage artistique féminin avec le programme court.

