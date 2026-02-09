JO 2026/Hockey sur glace-Les Bleues éliminées après une nouvelle défaite contre l'Allemagne

(Actualisé avec détails, déclarations)

L'équipe de France féminine de hockey sur glace a été éliminée lundi dès le tour préliminaire des Jeux olympiques après une défaite en prolongation contre l'Allemagne (2-1), le quatrième revers en autant de rencontres pour sa première participation.

Il restait une infime chance de qualification pour la France avant son dernier match du premier tour mais il fallait pour cela s'imposer par au moins deux buts d'écart dans le temps réglementaire tout en espérant des victoires mardi de la Suède et de l'Italie, respectivement face au Japon et à l'Allemagne.

Cet exploit n'a pas eu lieu et les Bleues quittent donc Milan avec un point au compteur, celui obtenu contre l'Allemagne pour avoir arraché la prolongation.

Laura Kluge avait ouvert le score en fin de premier tiers-temps (20e) pendant l'une des trop nombreuses exclusions temporaires subies par les Françaises. Estelle Duvin a égalisé dans le troisième et dernier tiers-temps (49e) pour croire au miracle.

Mais les joueuses n'ont pas réussi à marquer les deux buts qui leur auraient permis de continuer à rêver lors des dix dernières minutes du temps réglementaire. Dans la prolongation, qui les condamnait automatiquement, le but en or de Katarina Jobst-Smith (62e) a offert la victoire aux Allemandes.

"C'est dur parce qu'on aurait pu aller chercher une première victoire historique. C'est frustrant mais on peut être fières. Ça fait plaisir de voir qu'on peut rivaliser à ce niveau là", a réagi l'attaquante Clara Rozier au micro de France TV.

Après avoir manqué leur entrée en lice contre le pays hôte italien (4-1), les joueuses de Grégory Tarlé avaient bien réagi face au Japon mais se sont inclinées cruellement en fin de match (3-2) avant de tomber lourdement contre la Suède (4-0), la meilleure équipe de ce groupe B.

"Tout de suite, c'est un peu dur de trouver de la satisfaction mais il y a quand même du positif sur ces Jeux. C'est énormément d'expérience et c'était hyper enrichissant d'être là", a poursuivi Clara Rozier.

Les Bleues sont déjà assurées de participer aux prochains Jeux olympiques puisque la France accueillera la prochaine édition en 2030.

(Rédigé par Vincent Daheron)