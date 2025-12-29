JO 2026: Dardust a composé la bande son des jeux de Milan-Cortina

Le logo de la candidature de Milan-Cortina pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 est présenté lors d'une conférence de presse organisée par la commission d'évaluation du Comité international olympique à Milan

L'artiste italien Dardust a composé la bande originale officielle des Jeux Olympiques d'hiver de ‍Milan-Cortina 2026, ont annoncé lundi les organisateurs.

Le morceau, intitulé "Italian Fantasia", est inspiré des paysages emblématiques qui accueilleront les prochains Jeux d'hiver ‌du 6 au 22 février.

Le pianiste, auteur-compositeur et producteur italien Dardust, Dario Faini de son vrai nom, a proposé "un morceau ​qui reflète l'esprit contemporain de Milano Cortina 2026, un véritable ⁠mélange de tradition et de modernité", précisent les organisateurs.

Les oeuvres de Dardust ont déjà été jouées lors ⁠d'événements tels que le ‍Super Bowl de la NFL ou le All-Star ⁠Game de la NBA et il a accompagné des artistes de premier plan comme Stromae, Lana Del Rey et Dua Lipa. ​Il avait par ailleurs composé la musique de la cérémonie de remise du drapeau de la fin des Jeux olympiques d'hiver de ⁠Pékin en 2022.

Dardust est également co-auteur de la chanson "Soldi" ​de Mahmood, récompensée au Festival de Sanremo en ​Italie en 2019 ​et classée deuxième à l'Eurovision.

Il a aussi travaillé sur "La Noia" d'Angelina Mango, lauréate ​de l'édition 2024 du festival ⁠de Sanremo en 2024.

"Travailler sur cet hymne a été une responsabilité énorme : s'engager dans un symbole aussi puissant, c'est aussi s'installer dans une place sacrée de la mémoire collective", a expliqué Dardust, cité ‌par les organisateurs des Jeux.

"Mon but était de laisser une émotion durable, une note qui, dans dix ans encore, va raviver la mémoire du départ d'une course, d'une victoire, d'une salve d'applaudissements", a-t-il ajouté.

