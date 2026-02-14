JO 2026/Biathlon-Les Françaises Michelon et Jeanmonnot médaillées d'argent et de bronze du sprint, Kirkeeide sacrée

Les biathlètes Océane Michelon et Lou Jeanmonnot ont respectivement décroché l'argent et le bronze sur l'épreuve du sprint samedi, portant le total de la délégation française à 12 médailles aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.
La Norvégienne Maren Kirkeeide a été sacrée championne olympique en 20'40''8, avec 3''8 d'avance sur Océane Michelon et 23''7 sur Lou Jeanmonnot.
(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)
