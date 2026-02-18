JO 2026/Biathlon-La France bat son record de médailles d'or aux Jeux d'hiver avec le relais féminin

(Actualisé avec déclarations)

Le biathlon français a réussi son "grand chelem" : après le relais mixte et le relais masculin, le relais féminin a remporté à son tour le sacre olympique, mercredi.

Le relais composé, dans l'ordre, de Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon a devancé la Suède (+ 51''3), tenante du titre, et la Norvège (+ 1'07''6) pour offrir une 17e médaille à la délégation française aux Jeux de Milan-Cortina.

Cette sixième médaille d'or permet à la France de battre son record en la matière sur des Jeux d'hiver établi lors des deux dernières éditions (5).

Julia Simon entre également dans l'Histoire du sport tricolore en devenant la première Française à décrocher trois titres olympiques lors de la même édition des Jeux, été et hiver confondus, après ses victoires sur le relais mixte et l'individuel tandis que Lou Jeanmonnot est la première à empocher quatre médailles sur une édition.

Comme un symbole, le scénario a imité celui des hommes mardi. Un premier relais compliqué de Camille Bened qui, après un tour de pénalité sur son deuxième tir, a transmis le témoin à Lou Jeanmonnot en 16e position à 56 secondes de la tête.

"On avait dit qu'on voulait faire comme les garçons, j'ai tellement voulu faire comme eux que j'ai fait comme Fabien (Claude)", a souri sur France TV Camille Bened, qui a remporté sa première médaille d'or.

"J'étais très, très déçue de ma course. On savait qu'on était favorites pour aller chercher cette médaille et je pense que j'ai minimisé la pression que ça pouvait avoir et je pense que je l'ai pris de plein fouet."

"JE ME SUIS AMUSÉE"

Mais portée par des jambes de feu, Lou Jeanmonnot, la leader du classement général de la Coupe du monde, a effectué une remontée fantastique pour finir son relais en troisième position, à moins de deux secondes de la première place.

Océane Michelon a été impériale pour creuser l'écart et donner le relais à Julia Simon dans un fauteuil, avec 47 secondes d'avance sur la deuxième position.

Cette dernière n'a pas relâché pour autant, réalisant un sans-faute impressionnant derrière la carabine tout en tirant à une vitesse folle. Elle s'est offert le droit de célébrer dans les derniers hectomètres, drapeau en main au moment de franchir la ligne d'arrivée.

"La course d'aujourd'hui est une course que j'avais cochée depuis tellement longtemps. J'avais tellement à coeur, l'équipe avait tellement à coeur de concrétiser ces deux derniers titres mondiaux", a déclaré Julia Simon sur France TV, en référence aux médailles d'or des championnats du monde 2024 et 2025 de ce relais.

"Les filles ont déjà fait le gros du travail, j'ai pu vraiment me faire plaisir. Je me suis amusée devant les cibles. On a une équipe forte et on a réussi à le concrétiser aujourd'hui."

Malgré les turbulences qui ont émaillé le groupe tricolore, Julia Simon ayant été condamnée en octobre dernier pour des achats effectués en 2022 avec la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet, le relais féminin est l'un des plus performants de la planète.

Il a remporté trois des cinq dernières courses de ce format en Coupe du monde, quelle que soit sa composition, Camille Bened ayant par exemple été préférée mercredi à Justine Braisaz-Bouchet.

Ce titre sur le relais féminin est le deuxième, 34 ans après les pionnières Anne Briand, Véronique Claudel et Corinne Niogret.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)