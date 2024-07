JO-2024 : grève des pompiers et des transports à Lyon, la tenue des épreuves pas menacée

Lyon accueille onze matchs de groupe des épreuves du football des JO, à partir de ce mercredi 24 juillet.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Dans la métropole de Lyon, qui accueille à partir de mercredi des matchs de foot des JO-2024, les sapeurs-pompiers et les transports en commun ont déposé des préavis de grève, qui ne devraient pas affecter la tenue des épreuves.

"On sera grévistes mais il y a une continuité de service public" a déclaré à l'AFP l'adjudant Steeve Martinez, président départemental du syndicat Fédération autonome (FA).

"La direction est en train de réquisitionner 1.200 sapeurs pompiers sur la période des JO", a précisé l'adjudant-chef Rémy Chabbouh, porte-parole Sud.

Le syndicat Sud a déposé lundi un préavis de grève, dénonçant notamment la consigne donnée aux sapeurs-pompiers de ne pas prendre plus de deux semaines de congés cet été, au lieu de trois normalement. Les syndicats revendiquent une revalorisation salariale sous forme de prime, indique M. Martinez, regrettant qu'on leur ait seulement proposé de "prendre une garde en heure supplémentaire", et une prime de 70 euros".

Les pompiers de Paris, mobilisés lors des JO pourront bénéficier d'une prime de 1.600 euros. "Les services de l'État ont pris la décision de réduire de manière préventive la pause estivale des sapeurs-pompiers, sans garantie de versement de prime, ni même de mobilisation, ceci sans consulter les collectivités", appuie la métropole, qui assure "comprendre" la demande des pompiers mais estime qu'il "revient à l'État (...) d'assurer le financement des primes JO".

Les syndicats Unsa et FO des transports en commun ont également déposé lundi un préavis de grève pour mercredi et jeudi.

Selon un communiqué de TCL, le tramway T7, qui relie le stade à Vaulx-en-Velin, ne circulera pas mercredi, mais des navettes bus et tramway prendront le relais. "Ca a été dimensionné pour", a assuré une représentante de la TCL, affirmant que les voyageurs ne rencontreraient "aucun souci". Lyon accueille onze matchs de groupe des épreuves du football des JO, à partir de ce mercredi, et avant les finales masculine et féminine à Paris, les 9 et 10 août.