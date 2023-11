JO 2024 et transports : "On ne va pas être prêts", lance Anne Hidalgo

L'édile de la capitale a admis que des manques sont à prévoir en matière d'offres de trains sur certaines lignes.

Anne Hidalgo, le 21 novembre 2023, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

A huit mois du début des Jeux olympiques de Paris, Anne Hidalgo, a estimé mercredi soir qu'"on ne va pas être prêt" sur les transports publics dans la capitale au moment des Jeux olympiques 2024, évoquant un nombre et une fréquence de trains insuffisants à certains endroits.

Interrogée dans l'émission Quotidien de TMC , la maire socialiste a parlé de "deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt", à savoir "les transports" et "la mise à l'abri des personnes sans domicile" fixe. "On est quand même dans une difficulté, déjà, dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau (...) de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens", a relevé Anne Hidalgo.

"Je me sens concernée aussi"

Invitée à préciser ce qui ne serait pas prêt pour les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et paralympiques (28 août - 8 septembre), la maire a évoqué la future station du RER E Porte Maillot. "En fait, il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence", a-t-elle développé.

Comme on lui demandait si la responsabilité en incombait à la Région Île-de-France, qui a autorité sur les transports franciliens, Anne Hidalgo a répondu: "le gouvernement un peu aussi". "Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi", a-t-elle ajouté.

La circulation en région parisienne durant les Jeux olympiques et paralympiques constitue un défi pour les autorités, "parce qu'on a pris l'engagement que 100% de l'accès aux sites de compétition puisse se faire en transports publics", avait souligné fin octobre le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Près de 15 millions de spectateurs et d'accrédités sont attendus pour assister aux épreuves, dont l'immense majorité auront lieu à Paris et en Île-de-France.