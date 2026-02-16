JO 2016-Premier titre olympique pour les Japonais en patinage artistique en couple

Le duo japonais Riku Miura-Ryuichi Kihara a remporté lundi soir aux Jeux olympiques de Milan-Cortina la médaille d'or en patinage artistique en couple, offrant au Japon le premier sacre olympique de son histoire dans la discipline, grâce à un excellent programme libre.

Cinquième à l'issue du programme court, le couple japonais a obtenu 158,13 points lors du libre pour se hisser sur la plus haute marche du podium avec 231,24 points.

Il devance la paire géorgienne Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (221,75 pts), championne d'Europe en titre, et le couple allemand Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin (219,09 pts).

Les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev ont terminé à la seizième place (178,43 pts).

(Lori Ewing; version française Jean Terzian)