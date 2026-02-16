 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2016-Premier titre olympique pour les Japonais en patinage artistique en couple
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 23:51

Le duo japonais Riku Miura-Ryuichi Kihara a remporté lundi soir aux Jeux olympiques de Milan-Cortina la médaille d'or en patinage artistique en couple, offrant au Japon le premier sacre olympique de son histoire dans la discipline, grâce à un excellent programme libre.

Cinquième à l'issue du programme court, le couple japonais a obtenu 158,13 points lors du libre pour se hisser sur la plus haute marche du podium avec 231,24 points.

Il devance la paire géorgienne Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (221,75 pts), championne d'Europe en titre, et le couple allemand Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin (219,09 pts).

Les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev ont terminé à la seizième place (178,43 pts).

(Lori Ewing; version française Jean Terzian)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:53 

    Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29 e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le weekend du 11-12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, ... Lire la suite

  • Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Rendez-vous raté pour Noël, lundi blanc pour les Bleus
    information fournie par AFP 16.02.2026 23:14 

    Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale a recommencé lundi à débattre de la création d'un droit à l'aide à mourir, avec en vue un vote solennel le 24 février ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Fin de vie: les débats sur l'aide à mourir reprennent à l'Assemblée
    information fournie par AFP 16.02.2026 23:09 

    L'Assemblée nationale a recommencé lundi à débattre de la création d'un droit à l'aide à mourir, avec en vue un vote solennel le 24 février. Un jalon sur le chemin tortueux de cette réforme, que ses partisans souhaitent voir aboutir avant l'été. Dans un hémicycle ... Lire la suite

  • Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid
    Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:02 

    Gérone 2-1 Barcelone Buts : T. Lemar (62 e ), F.Beltran (87 e ) pour les Blanquivermells // P. Cubarsi (59 e ) pour les Blaugranas. Expulsion : J.Roca (90 e +9) … FG pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank