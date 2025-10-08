Jim Ratcliffe donne trois ans à Ruben Amorim pour réussir à Manchester United

L’amour durera-t-il plus de trois ans ?

Dans le podcast The Business produit par The Times et The Sunday Times , Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, a annoncé juger sur « trois ans » la capacité de Ruben Amorim à être « un grand entraîneur » . Depuis son arrivée en novembre 2024 chez les Red Devils , l’ancien entraîneur du Sporting n’est par parvenu à réaliser des miracles avec une médiocre 15e place en Premier League obtenue la saison dernière, Manchester United point actuellement à la 10 e place en championnat cette saison après un début de saison poussif.…

LB pour SOFOOT.com