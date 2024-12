Jeux d'argent : les cartes à gratter ne sont pas des cadeaux adaptés aux enfants, prévient le régulateur

"Les études montrent que plus le jeu d'argent est précoce, plus le risque d'addiction est grand", a souligné l'ANJ.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Alors que 20% des Français envisagent d'offrir des jeux de grattage à des enfants à l'occasion de Noël, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a rappelé jeudi 19 décembre qu'ils n'étaient pas adaptés aux mineurs

14% des parents affirment qu'ils offriront un jeu de grattage à leurs enfants , selon cette enquête Toluna-Harris Interactive réalisée en ligne du 05 au 09 décembre auprès de 2073 personnes de 18 ans et révélée par l'ANJ.

Si plus de la moitié des personnes interrogées estiment inconcevable d'offrir des jeux de grattage à des enfants , un quart des personnes interrogées l'ont déjà fait et Noël apparait comme la période la plus propice pour offrir ce type de cadeaux à des enfants, avant les anniversaires, selon cette enquête.

Risque d'addiction plus grand

Pourtant une très large majorité (94%) des personnes interrogées considèrent que les jeux d’argent sont une activité dangereuse pour les enfants, davantage que les réseaux sociaux ou les écrans.

"Les études montrent que plus le jeu d'argent est précoce, plus le risque d'addiction est grand . Avec cette enquête, l'ANJ souhaite rappeler aux parents que le jeu d'argent n'est pas anodin, et que cette activité ne doit pas être banalisée", souligne dans un communiqué Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'ANJ.

En 2023, les jeux de grattage représentaient, en valeur, 23% du marché total des jeux d'argent et de hasard en France, rappelle l'ANJ, et 28 jeux instantanés sont disponibles à la vente en réseau physique. C'est en général avec ce type de jeux que les 15-17 ans débutent leur pratique, note le régulateur.