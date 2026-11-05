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Jeu vidéo : Nintendo dépoussière "The Legend of Zelda : Ocarina of Time"
information fournie par AFP 05/11/2026 à 07:09

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Un visiteur pose pour des photos sur le stand Nintendo consacré à "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" lors de la soirée de préouverture de la Paris Games Week 2026, à Paris, le 21 octobre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Un visiteur pose pour des photos sur le stand Nintendo consacré à "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" lors de la soirée de préouverture de la Paris Games Week 2026, à Paris, le 21 octobre 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo promet un bain de jouvence aux fans de Zelda en commercialisant jeudi un ambitieux remake de l'opus "Ocarina of Time" sur Switch 2, accueilli avec enthousiasme par la critique.

La veille de sa sortie, cette relecture fidèle aux graphismes chatoyants et détaillés affichait la note de 96 sur 100 sur le site d'agrégation d'avis Metacritic, la classant en tête des jeux les mieux notés de l'année.

Le média américain IGN a salué "l'univers dense et intime, regorgeant de personnages charmants et de secrets fascinants" de ce remake d'un classique de la fin des années 90, tandis que le journal britannique The Guardian a salué "l'un des meilleurs jeux des années 2020".

Le site spécialisé français Gamekult a, lui, regretté que "cette modernisation amène une simplification de l'expérience", tout en saluant un jeu restant "très agréable à faire aujourd'hui".

Ce remake a également bénéficié d'une refonte de sa prise en main : on peut désormais positionner librement la caméra qui suit le protagoniste et celui-ci peut sauter sur simple pression d'un bouton.

Les personnages bénéficient à présent d'un doublage dans certaines scènes et les musiques, élément central du jeu original, ont été réorchestrées.

Un représentant des médias joue à "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" lors de la présentation du jeu au siège de Nintendo Europe à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 15 septembre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Un représentant des médias joue à "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" lors de la présentation du jeu au siège de Nintendo Europe à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 15 septembre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Sorti en 1998 sur la console Nintendo 64, "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" est le cinquième opus de cette saga créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, également père de Mario. La série en compte une vingtaine aujourd'hui.

Comme la plupart des épisodes, il raconte les aventures d'un jeune garçon en tunique verte, Link, qui affronte le seigneur du mal Ganondorf pour délivrer la princesse Zelda.

L'originalité de ce volet réside dans son récit complexe, qui alterne entre deux époques, durant l'enfance de Link puis à l'âge adulte.

Régulièrement cité parmi les meilleurs jeux vidéo de l'histoire, l'opus original figure également en tête du classement des meilleurs jeux de tous les temps sur Metacritic, avec une moyenne de 99 sur 100.

Le lancement de ce remake s'inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de la saga, également marqué par une série de concerts à travers le monde et la sortie d'un film en prises de vue réelles (sortie mondiale le 30 avril, le 28 en France).

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