Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche Comté
information fournie par AFP 05/09/2025 à 11:11

Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Seul autre candidat, l'ancien député jurassien Jean-Marie Sermier (LR), a recueilli 17 voix.

Le sénateur, figure de la gauche bourguignonne, remplace la socialiste démissionnaire Marie-Guite Dufay, 76 ans, présidente de région depuis 17 ans. Mme Dufay avait fait part de sa volonté de "préparer l'avenir" dans une allusion à la relève que représente M. Durain, de vingt ans son cadet.

Le Rassemblement national (17 conseillers) n'a pas participé au vote, dénonçant "une mascarade illégitime et antidémocratique". "Ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024", a souligné le RN dans un communiqué. Le parti d'extrême droite avait alors presque triplé le nombre de ses députés en Bourgogne-Franche-Comté, avec 13 élus (dont deux dès le premier tour), contre cinq en 2022.

Dans une allocution à la tribune régionale, M. Durain a promis de "poursuivre" le chemin de Mme Dufay, notamment sur "la bataille pour l'emploi" et en faveur des politiques "décarbonées".

Il a également fustigé le vote de confiance réclamé lundi à l'Assemblée nationale "par un Premier ministre voulant esquiver sa responsabilité" et qui "rejaillit sur les collectivités locales", obligées de "se serrer la ceinture".

M. Durain était assuré de la victoire après avoir été désigné, début juillet, comme unique candidat du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région.

Marie-Guite Dufay était présidente de la Franche-Comté depuis 2008 puis de la Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion de deux régions en 2015.

Jérôme Durain est conseiller régional depuis 2015. En 2014, il est devenu, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.

Il est connu au niveau national pour avoir corédigé, en 2024 avec le sénateur LR Étienne Blanc, la proposition de loi "visant à sortir la France du piège du narcotrafic". La loi, promulguée le 13 juin 2025, a eu un fort retentissement et a été adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique. Il avait ainsi été élu "sénateur de l'année 2024".

Il était pressenti pour succéder à Patrick Kanner à la tête du groupe des sénateurs PS, mais la loi sur le cumul des mandats lui impose de démissionner du Sénat.

