Deux joueurs du Havre interdits d’entrer en Angleterre

Des airs de Mondial. On pensait la compétition derrière nous, mais voilà que le gouvernement britannique prolonge le plaisir. D’après les informations de Paris-Normandie , confirmées par L’Équipe , Ally Samatta et Fodé Doucouré n’ont pas pu faire le déplacement outre-Manche avec le Havre pour le match amical contre Ipswich Town, ce mardi. L’avant-centre tanzanien et le latéral droit malien n’ont effectivement pas obtenu de visa pour l’Angleterre.

Didier Digard doit également faire sans Josh Maja , tout fraîchement arrivé au HAC. Né à Lewisham, l’ancien attaquant de Bordeaux n’a sans doute pas de mal à se rendre en Grande-Bretagne, mais n’a tout simplement pas encore reçu le visa pour pouvoir travailler en France.…

EL pour SOFOOT.com