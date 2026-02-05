Le Kremlin a déclaré jeudi qu'il ne souhaitait pas perdre son temps à répondre à des questions concernant les allégations relayées par des médias occidentaux et le Premier ministre polonais selon lesquelles le délinquant sexuel Jeffrey Epstein aurait pu être un agent des services secrets russes.

Donald Tusk a déclaré mardi que Varsovie allait ouvrir une enquête sur de possibles liens entre Jeffrey Epstein et les services russes, ainsi que sur leur impact potentiel sur la Pologne.

Le Premier ministre polonais n'a pas précisé sur quoi se fondaient ses soupçons, tandis que des médias se sont interrogés ces derniers jours sur le fait de savoir si Jeffrey Epstein pourrait avoir été missionné par Moscou pour collecter des informations compromettantes dans les cercles du pouvoir.

Interrogé par Reuters, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "J'aimerais plaisanter à ce sujet, mais ne perdons pas notre temps."

Pour les responsables russes, ces soupçons sont destinés à détourner l'attention d'un scandale qui a, selon eux, mis à jour l'hypocrisie des puissants aux États-Unis et en Europe.

La Russie est mentionnée des milliers de fois dans les documents rendus publics par le ministère américain de la Justice, qui montrent que Jeffrey Epstein était en relation avec des jeunes femmes russes qu'il a notamment cherché à présenter à des personnalités comme le prince Andrew, un des fils de la reine Elizabeth d'Angleterre.

(Reportage de Dmitry Antonov, rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)