Jean Smart et Harrison Ford sur le point de franchir des étapes importantes aux Emmy Awards, alors que Hollywood est en pleine tourmente

par Lisa Richwine

La star de « Hacks », Jean Smart, pourrait devenir la première actrice à remporter l'Emmy de la meilleure actrice dans une série comique pour chaque saison d'une série télévisée, tandis qu'Harrison Ford pourrait décrocher son premier Emmy à 84 ans pour « Shrinking » lors de la cérémonie des Primetime Emmy Awards de lundi.

Les Emmys offrent une rare soirée de fête alors qu'Hollywood est aux prises avec des réductions de production, l'angoisse suscitée par l'intelligence artificielle et le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , propriétaire de HBO, par Paramount Skydance PSKY.O — une opération qui a divisé le secteur et fait l'objet de contestations judiciaires.

La série « The Pitt » de HBO Max, qui se déroule dans un centre de traumatologie de Pittsburgh, est donnée favorite pour remporter le prix de la meilleure série dramatique pour la deuxième année consécutive, tandis que sa vedette Noah Wyle, vétéran de la série médicale des années 1990 « Urgences », est l'un des principaux prétendants à un deuxième Emmy d'affilée dans la catégorie meilleur acteur.

Mariska Hargitay, vedette de la série dramatique de NBC « Law & Order: Special Victims Unit », animera la cérémonie, rompant ainsi avec la tradition qui voulait qu'un comédien assure la présentation. L'événement sur le tapis rouge sera diffusé en direct lundi à 20 h (heure de l'Est) (0000 GMT mardi) depuis le centre-ville de Los Angeles sur NBC et en streaming sur Peacock CMCSA.O .

Michael J. Fox se verra décerner le prix humanitaire Bob Hope pour son engagement en faveur des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

En dehors de « The Pitt », plusieurs catégories qui semblaient autrefois prévisibles sont désormais difficiles à cerner, selon les experts hollywoodiens. La catégorie de la meilleure comédie est « très serrée », a déclaré Debra Birnbaum, rédactrice en chef du site web Gold Derby, spécialisé dans les remises de prix.

« Hacks », qui raconte l'histoire d'un humoriste septuagénaire luttant pour rester dans le coup, semblait être le grand favori il y a deux mois. La série a remporté le prix de la meilleure comédie une fois au cours de ses quatre saisons précédentes.

« WIDOW'S BAY » MENACE « HACKS »

La série doit toutefois faire face à un soutien croissant en faveur de « Widow's Bay », une nouvelle comédie d'horreur diffusée sur Apple TV AAPL.O et qui met en scène une ville isolée de Nouvelle-Angleterre et qui semble maudite.

« On a soudain l'impression d'avoir un concurrent », a déclaré Birnbaum. « Quand on se promène en ville et qu'on discute avec les gens lors d'événements, on sent un véritable engouement autour de “Widow's Bay”. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, de surprenant et de différent. »

Matthew Rhys, qui incarne le maire de cette petite ville dans « Widow's Bay », est en lice pour deux distinctions d'interprétation. Il a été nominé pour ce rôle ainsi que pour le prix du meilleur acteur dans une mini-série pour « The Beast in Me » sur Netflix NFLX.O .

Smart semble avoir toutes les chances de remporter le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour son interprétation de la légende de la comédie Deborah Vance dans « Hacks », après avoir déjà remporté ce prix à quatre reprises. Si elle décroche un cinquième prix, elle sera la première actrice à avoir raflé tous les prix de cette catégorie pendant toute la durée de diffusion d'une série. Julia Louis-Dreyfus a remporté ce prix pour six des sept saisons de « Veep ».

Ford, en lice dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique, deviendrait le lauréat le plus âgé de cette catégorie s'il remportait le trophée – qui serait son premier Emmy – pour son rôle de psychologue bourru dans « Shrinking ».

Une autre légende d'Hollywood, Sally Field, 79 ans, lauréate d'un Oscar, a été nominée pour son interprétation d'une mère en deuil dans le film « Remarkably Bright Creatures » de Netflix NFLX.O .

Parmi les autres nominés figurent Sterling K. Brown pour « Paradise », Gary Oldman pour « Slow Horses » et Zendaya pour « Euphoria ».

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))