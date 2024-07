Jean-Philippe Mateta : « Je suis un attaquant atypique »

Mateta moi.

Appelé pour disputer les Jeux olympiques avec l’équipe de France, Jean-Philippe Mateta s’apprête à disputer sa première compétition avec les Bleus depuis l’Euro Espoirs 2019. Avec l’objectif de s’affirmer, en particulier grâce à son alliage gabarit vitesse inhabituel. « Je sais que grâce à ça, je suis un attaquant atypique , confie-t-il d’ailleurs dans un entretien à L’Équipe . Les défenseurs se disent que je suis grand, donc que je ne vais pas prendre la profondeur, mais moi j’adore ça ! Je peux les surprendre sur les deux, trois premiers mètres parce que je suis explosif. Mon but contre Manchester City (2-4), c’est exactement ça. Je pars de la ligne médiane, je suis le plus rapide à la course et je marque. C’est le football que j’aime. » …

TB pour SOFOOT.com