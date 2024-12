information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 23:54

Jean-Philippe Krasso : « Je vis une carrière de fou »

Arrivé au Paris FC cet été en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, Jean-Philippe Krasso s’épanouit de nouveau sur les terrains. L’avant-centre, encore amateur il y a quatre ans, revient pour So Foot sur ses moments compliqués en Serbie, son intégration express au PFC et son sacre à la CAN avec les Éléphants.

Revenir en Ligue 2 après avoir disputé la Ligue des champions avec l’Étoile rouge de Belgrade, est-ce que tu comprends que certains ont pu être surpris ?

Oui, je comprends les réactions de chacun. Tout le monde a le droit d’avoir son point de vue là-dessus, mais personne n’était à ma place et n’avait les éléments pour pouvoir être objectif sur cette affaire.…

Propos recueillis Thomas Morlec pour SOFOOT.com