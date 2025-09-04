 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL, candidat à la mairie de Lyon
04/09/2025

Réunion du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF)

Jean-Michel Aulas, ancien président de club de football de l'Olympique Lyonnais (OL), a officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Lyon (Rhône) lors des élections municipales qui auront lieu en mars 2026.

"Je vais me lancer dans l'aventure dans quelques jours sans étiquette", a-t-il déclaré au micro de BFM Lyon lors d'un point presse aux côtés du député de la Droite Républicaine (DR) et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.

La candidature de Jean-Michel Aulas intervient dans le cadre d'une alliance avec le parti de droite, le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver ayant retiré sa candidature au profit de l'ancien dirigeant sportif.

Jean-Michel Aulas, qui a pris la présidence de l'OL en 1987, a contribué au développement d'un club qui a dominé le football français au début du XXIe siècle avec sept titres consécutifs de champion de France de Ligue 1 entre 2002 et 2008.

Il a acté la vente de l'OL en 2022 avant d'en quitter la présidence en 2023. Il est actuellement membre du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) et président de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP).

Les prochaines élections municipales en France auront lieu les 15 et 22 mars 2026.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Vincent Daheron)

    Excellente nouvelle c'est un battant il va pouvoir remonter la ville c..OULée par les écolos . Il sera élu c'est certain , il attirera les E et l'argent ruissellera à nouveau comme du temps de Collomb excellent maire mais piètre ministre de l'intérieur .

