Jean-Marc Aveline s'inquiète de "crispations identitaires" dans son premier discours à la tête de l'Eglise de France

Le cardinal français Jean-Marc Aveline, à Ostie près de Rome, le 17 octobre 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le cardinal Jean-Marc Aveline, qui vient de prendre la tête de l'Eglise de France, s'est inquiété mardi dans son premier discours de "crispations identitaires" traversant le pays et il a jugé "impératif" de continuer à travailler avec les victimes de violences sexuelles.

"Notre pays traverse une période d'instabilité politique inhabituelle" et "la démocratie elle-même semble être en danger, comme le révèle la recrudescence de l'antisémitisme et l'attraction exercée par des populismes devenus menaçants grâce à des propagandes savamment orchestrées", a affirmé l'archevêque de Marseille à l'ouverture de l'assemblée d'automne de la Conférence des évêques de France (CEF) à Lourdes.

Citation d'Albert Camus à l'appui, le nouveau président (depuis juillet) de la CEF a estimé que "si le désir d'identité est parfaitement légitime, l'extrémisme identitaire en est une caricature dangereuse". Et il faut, selon lui, veiller à ce "qu'il ne soit pas récupéré pour servir d'alibi à de dangereuses crispations identitaires".

Ce contexte d'instabilité "s'inscrit sur fond de difficultés économiques et sociales" qui sont "pour nous sans doute l'une des plus grandes priorités dans les années qui viennent".

Cette réunion d'automne faisait office de baptême du feu pour le cardinal, qui prend les rênes d'une institution en crise, malgré quelques signes de regain chez les jeunes, et très scrutée par les médias.

Connu pour sa retenue, peu friand des interviews malgré sa notoriété et partageant son temps entre Marseille, Paris et Rome où il est membre de trois dicastères (l'équivalent de ministères au Vatican), le cardinal Aveline a ainsi promis dans son discours de continuer à agir sur le front des violences sexuelles qui pèsent sur l'Eglise, avec récemment une multiplication des révélations au sein de l'enseignement catholique.

Deux sessions seront consacrées mercredi à cet enseignement catholique et "nous serons attentifs à encourager (son) l'engagement dans la lutte et la prévention contre les abus", a assuré Jean-Marc Aveline.

La CEF avait nommé en avril l'évêque de Nanterre Matthieu Rougé au poste de président du Conseil pour l'enseignement catholique, et Guillaume Prévost à celui de secrétaire général de l'enseignement catholique.

- "sursaut" -

Travailler avec les victimes de violences sexuelles est "impératif", a assuré Mgr Aveline, alors que les évêques se pencheront jeudi sur les suites à donner à l'Inirr, une instance de réparation créée par l'Eglise il y a quatre ans.

Autre sujet au programme jeudi: les victimes à l'âge adulte. La CEF avait décidé en avril un "processus" d'accompagnement, jugé insuffisant par plusieurs collectifs de victimes.

Ce premier discours était très attendu alors que Jean-Marc Aveline, 66 ans, s'est lui même retrouvé mis en cause dans la presse sur la gestion des violences sexuelles dans son diocèse de Marseille.

Mi-septembre, l'hebdomadaire Paris Match a dénoncé "des cas d'emprise ou d'agressions gérés de façon erratique, voire complaisante" dans ce diocèse, en évoquant quatre affaires distinctes, dont certaines déjà connues, et contestées point par point du côté de Mgr Aveline.

Pour l'archevêché de Marseille, les auteurs de l'article "semblent mettre sur le même plan des faits avérés qui ont été traités et des insinuations non fondées".

L'assemblée bi-annuelle, organisée essentiellement à huis clos, s'était ouverte avec une intervention du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, qui a déploré en Ukraine "une guerre injuste, d'une cruauté insensée, et qui précipite malheureusement la Russie, pourtant si pieuse, dans un abîme d'impiété".

"C'est une chose de reconnaître la nature singulière des nations (...), mais autre chose de sacraliser l'appartenance à un peuple au point d'en faire un tribalisme ethnique et une arme conquérante", a-t-il ajouté, en dénonçant une "nouvelle alliance entre le trône et l'autel" qui est "fondamentalement contraire à l'évangile".

Il a toutefois vu un "sursaut" dans le fait que "l'Etat, l'Eglise et l'opinion en France comprend que se joue là l'avenir de l'Europe, son intégrité non seulement territoriale mais aussi morale".

En ouverture également, les responsables des différents cultes ont publié une déclaration commune sur l'"urgence" climatique, en amont de la COP30 qui commence le 10 novembre à Belem au Brésil.