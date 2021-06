Jean-Luc Mélenchon se dit victime d'un « buzz affligeant »

Jean-Luc Mélenchon se défend à la suite de ses propos polémiques sur un meurtre « écrit d'avance » avant l'élection présidentielle. Le leader de La France insoumise dénonce les accusations de dérive complotiste, se disant victime de « harcèlement », de « quelques gens influents » et de la « post-vérité » qu'il se plaisait déjà à dénoncer par le passé. Sur ses comptes Facebook et Twitter, il affirme n'avoir fait que relever la concomitance entre certains faits divers tragiques et l'élection présidentielle.

« Je vois que va recommencer le harcèlement dont j'ai déjà fait l'objet dans le passé : un mot monté en épingle par quelques gens influents et aussitôt la boucle s'enflamme, de Twitter aux chaînes d'info et ainsi de suite », affirme Jean-Luc Mélenchon dans un message publié dès dimanche soir. Le député juge que, de son interview d'une heure, « ce ne sont ni les accidents du travail, ni les féminicides, ni les subventions aux religions, ni Biden, ni rien qui ressort : juste un bon coup monté à partir d'une phrase ».

L'essentiel éludé

« Quand Le Pen récupère l'émotion d'un crime pour faire sa propagande, c'est génial ; quand quelqu'un met en garde contre ce type de manipulation, c'est qu'il est complice avec les meurtriers. Ainsi en vient-on à nier cette évidence que les meurtriers attendent le meilleur moment pour faire parler d'eux », dénonce-t-il. Et de prendre en

