Jean-Luc Courtet : « Je ne me comparerais pas à Guy Roux »

À 57 ans, Jean-Luc Courtet a dirigé le week-end dernier son 800e match sur le banc du Cercle athlétique de Pontarlier. Après une carrière de joueur professionnel tout à fait honorable avec des capes à Auxerre, au Havre, à Sedan ou encore à Clermont, il occupe depuis 2001 le poste d’entraîneur de son club formateur. Un quart de siècle à la tête du même club : une longévité à la Ferguson qui ne passe pas inaperçue.

Un quart de siècle dans un même club, beaucoup de coachs pourraient vous envier. Quel est votre secret de longévité ?

Je suis quelqu’un qui n’aime pas changer d’endroit, je crois être quelqu’un de fidèle. J’ai été joueur professionnel pendant quinze ans, des clubs, j’en ai fait, j’en ai écumé comme tout joueur professionnel. Sorti de ça, j’ai voulu de la stabilité pour ma famille, donc je suis revenu à Pontarlier. C’est une ville à laquelle je suis très attaché et que je connaissais déjà bien, puisque je suis né dans un petit village à côté. Le club de Pontarlier voulait créer un poste d’entraîneur, et je me suis dit que c’était le moment. J’ai voulu donner du sens à ce que je faisais.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com