Jean-Louis Debré : « Le gouvernement a semblé vouloir confiner la démocratie locale »

En novembre dernier, l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré s'était vu confier un rapport quant à la bonne tenue des élections régionales et départementales. On décida alors que le scrutin, prévu originellement en mars, se tiendrait finalement en juin. À l'époque, Emmanuel Macron et Jean Castex cherchaient un consensus politique pour déminer le terrain et les potentielles accusations de manipulation électorale.

Ces dernières semaines, un nouveau décalage était dans l'air dans l'entourage du chef de l'État, de quoi alimenter le soupçon sur les arrière-pensées électoralistes de la macronie. Finalement, après un week-end de tergiversations et d'errements politiques, le gouvernement a tranché : les scrutins auront bien lieu en juin.

Le Point : On reparlait ces derniers jours d'un report des élections régionales et départementales. Or, en novembre dernier, vous remettiez au gouvernement un rapport préconisant que le scrutin ait lieu en juin. N'avez-vous donc pas été écouté ?

Jean-Louis Debré : Lors de la publication du rapport, il y avait un consensus de toutes les formations politiques et de toutes les associations d'élus locaux. À cet instant, il aurait fallu prendre contact avec toutes les mairies de France, via les préfectures, pour préparer les conditions d'une bonne organisation du

... Lire la suite sur LePoint.fr